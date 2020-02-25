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Proje finansmanı kredileri risk bakiyesi Aralık 2019 dönemi itibariyle bir önceki yıla göre yüzde 2’lik artışla 439 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre risk bakiyesinin 400 milyar TL’si nakdi, 39 milyar TL’si gayrinakdi krediden oluşmakta.

Verilere göre toplam taahhüt miktarı 538 milyar TL’den (102 milyar dolar) 516 milyar TL’ye (87 milyar dolar) gerilerken. Söz konusu tutar dolar bazında ise yüzde 18 azaldı.

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin yüzde 42’si enerji, yüzde 30’u altyapı, yüzde 10’u gayrimenkul sektörüne ait olurken, diğer sektörlerin toplam içindeki payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Aralık 2018 itibariyle 81 milyar dolar olan proje finansmanı kredileri risk bakiyesi, Aralık 2019 dönemi itibariyle yüzde 9’luk düşüşle 74 milyar dolara indi. Altyapı sektöründe risk bakiyesi değişmeyerek 22 milyar dolar olurken, aynı dönem itibariyle dolar bazında risk bakiyesi, gayrimenkul sektöründe yüzde 18, enerji sektöründe yüzde 13, diğer sektörlerde ise yüzde 15 geriledi.

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