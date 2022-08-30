Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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