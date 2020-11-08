Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde AFAD'da göre 4,2, Kandilli'ye göre 4,1 büyüküğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, deprem saat 12.22'de Karlıova ilçesi Kaynarpınar bölgesinde yerin 3 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD'a göre ise deprem 9 km derinlikte olurken büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü.
Yaşanan deprem sonrasında Bingöl ve sarsıntının hissedildiği Muş ve Erzincan'da "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı sıkça araştırılmaya başlandı. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu...
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