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Trabzon'da bir büfede gerçekleşen kalaslı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yazgan Yuluğ'u kalasla yaralayan Özbek uyruklu O.Y., Yuluğ'un iki arkadaşı tarafından etkisiz hale getirildi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre olay, Trabzon'un Ortahisar İlçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek olduğu öğrenilen 22 yaşındaki O.Y., akşam saatlerinde geldiği büfede bulunan Yazgan Yuluğ’dan sigara istedi. Yuluğ’un sigarayı vermek üzere arkasını dönmesi üzerine O.Y., elindeki kalasla saldırdı. Kafasına aldığı darbelerle yere düşen Yazgan Yuluğ'un bağırışları üzerine büfe önünde bulunan iki arkadaşı hemen içeri koşup, saldırgan O.Y.'yi müdahale etti.

BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Gençler, O.Y.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra polisi aradı. O.Y., olay yerine çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. O.Y.'nin 3 gün önce Ankara'dan Trabzon'a geldiği, bir gün önce ise büfeye gelerek bir ürünün fiyatını ve büfenin kapanış saatini sorduğu yapılan inceleme sonrasında ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI KAMERAYA YANSIDI

Soruşturma başlatılan olay anı ise, büfede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.Y.'nin büfeye gelişi, saldırıyı gerçekleştirmesi ve Yazgan Yuluğ'un arkadaşları tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.