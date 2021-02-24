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Bitcoin toparlanmaya başladı

Dün 45.000 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün yeniden 50.000 doların üzerine tırmandı. Ethereum da günlük yüzde 4 yükseldi

Son dakika haberi: Bitcoin toparlanmaya başladı

Pazar günü 58.000 doları aşarak rekor kıran Bitcoin dün 45.000 dolara kadar geriledi. Bugün ise 50.000 dolar civarında hareket ediyor.

TSİ 11.45 itibarıyla Bitcoin, günlük yüzde 1.2'lik yükselişle 50.720 dolara çıktı. Ethereum da yüzde 4'lük yükselişle 1670 dolara ulaştı.

Bu toparlanma altcoinlerde daha hızlı bir şekilde yaşandı. Binance Coin son 24 saatte yüzde 13 değer kazanarak 266 dolara ulaştı. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 86'sı düne göre yükseliş kaydetti. Bunların 12 tanesi yüzde 20 ila 30 arasında değer kazandı.

SQUARE'DEN 170 MİLYON DOLARLIK ALIM

Elon Musk'ın desteğiyle sık sık gündeme gelen Dogecoin'deki yükseliş yüzde 8'i buldu.

Böylece 1.34 trilyon dolara gerileyen topla kripto paraların piyasa değeri yeniden 1.54 trilyon dolara yükseldi.

Ödeme şirketi Square'in dün akşam 170 milyon dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması yükselişte etkili oldu. Bu açıklama bir nebze yatırımcı güveninin geri gelmesini sağladı.

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