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Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli son depremler bugün
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Son dakika haberi Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.8 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 2.3 olan 3 deprem daha meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM! Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Sakarya, Kocaeli, Düzce ve İstanbul'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli son depremler bugün
HABERTURK.COM

Son dakika haberi.... Bolu'da saat 13.55'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 8 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli açıklamasında ise depremin büyüklüğü 4.7, derinliği ise 9,6 km olarak ölçüldü.

Deprem Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi.

4.8 büyüklüğünde depremin ardından en büyüğü 3.3 olan çok sayıda artçı deprem meydana geldi.

ART ARDA AÇIKLAMALAR

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "13.55'te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde #deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

ÖZCAN: HALK SOKAĞA ÇIKTI, TRAFİK VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "An itibariyle Sayın Valimizle de konuştuk herhangi bir yıkım oluşmadı. Halk sokağa çıktı, büyük bir trafik var. İnsanlar okullardan çocuklarını alıyorlar. Psikolojik olarak insanlar sokakta olmayı tercih ediyor. Yıkımla ihbar gelmedi. Panik atak krizi geçiren, 1-2 balkondan atlama vakası var. Önemli bir durum gözükmüyor. Burası 99'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Yapı stokumuzun yüzde 75'i yenilendi. Riskli binalarımız var ama dayanımının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

PROF. TÜYSÜZ: BEKLENEN DEPREMİ TETİKLEMEZ

Prof. Dr. Okan Tüysüz Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde ana fayın dışındaki kolda meydana gelen deprem. Çok büyük bir deprem beklentisi olan yer değil. 4.8 büyüklüğündeki deprem ana depremi tetiklemez" dedi.

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