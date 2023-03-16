ÖZCAN: HALK SOKAĞA ÇIKTI, TRAFİK VAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "An itibariyle Sayın Valimizle de konuştuk herhangi bir yıkım oluşmadı. Halk sokağa çıktı, büyük bir trafik var. İnsanlar okullardan çocuklarını alıyorlar. Psikolojik olarak insanlar sokakta olmayı tercih ediyor. Yıkımla ihbar gelmedi. Panik atak krizi geçiren, 1-2 balkondan atlama vakası var. Önemli bir durum gözükmüyor. Burası 99'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Yapı stokumuzun yüzde 75'i yenilendi. Riskli binalarımız var ama dayanımının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.