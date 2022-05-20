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Haberler Diğer Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampi
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Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarih yazıyoruz... Bugün ringe çıkan milli boksörlerimiz 3 altın madalya kazandı! 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır'ın ardından ülkemize bu organizasyondaki 4. altın madalya geldi

Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Busenaz Sürmeneli dünya şampi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda destan yazdık... 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı. Buse Naz'ın ardından 54 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş da altın madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda ise Busenaz Sürmeneli rakibini hakem kararıyla mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. 48 kiloda Ayşe Çağırır'ın ardından toplamda ülkemize bu organizasyondaki 4. altın madalya geldi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU DÜNYA ŞAMPİYONU

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen olimpiyat ikincisi milli boksör, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alan ay-yıldızlı sporcu, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Buse Naz, şampiyonluğunun ardından duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Milli boksör, tribünleri dolaşmasının ardından sevincini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile paylaştı.

50 kiloda bronz madalyalar Özbek Aziza Yokubova ile İspanyol Laura Fuertes Fernandez'e gitti.

HATİCE AKBAŞ DÜNYA ŞAMPİYONU

54 kiloda mücadele eden diğer milli boksörümüz Hatice Akbaş da altın madalyanın sahibi oldu.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda Alman Zeina Nassar'ı, üçüncü turda Ermeni Ekaterina Sycheva'yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı, yarı finalde de Taylandlı Tintabthai'yi eleyen milli boksör, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc ile karşılaştı.

Tribünlerin büyük desteğiyle maça iyi başlayan Hatice, ilk raundu 4-1 aldı. İkinci raundu 3-2 kaybeden milli boksör, son raunda genel skorda üstün girdi. Son 3 dakikalık bölümü de 3-2 alan ay-yıldızlı boksör, maçı 3-2 kazanarak altın madalyaya uzandı.

54 kiloda bronz madalyalar ise Kazak Dina Zholaman ile Taylandlı Preedakamon Tintabthai'ye gitti.

BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU

Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş'ın ardından 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli de altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11 ve son gününde olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda final maçına çıktı.

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada sırasıyla İtalyan Angela Carini, ABD'li Arika Melek Skoog, Özbek Navbakhor Khamidova ve Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i eledi.

Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, ilk rauntta rakibini yıpratan yumruklar attı. Çok üstün bir boks ortaya koyan Busenaz, ilk raundu 5-0 aldı.

İlk rauntta olduğu gibi ikinci rauntta da hakemin saymasını sağlayan milli boksör, bu bölümü de net bir şekilde 5-0 üstün bitirdi.

HAKEM KARARIYLA KAZANDI

Son rauntta da rakibini arka arkaya attığı yumruklarla zor duruma düşüren Busenaz, bitime 45 saniye kala hakem kararıyla galip ilan edildi ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli boksör, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı.

Trabzonspor'un sporcusu olan Busenaz, galibiyetinin ardından ringde kolbastı oynayarak şampiyonluğunu kutladı.

Busenaz Sürmeneli, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş'ın ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 4. şampiyonluğunu getirdi.

GÜLSÜM TATAR'IN REKORUNA ORTAK OLDU

2019'da Rusya'da 69 kiloda dünya şampiyonu olan Busenaz, 66 kiloda da altın madalya aldı. Milli boksör, 2 dünya şampiyonluğu olan Gülsüm Tatar'ın rakoruna da ortak oldu.

TÜRKİYE İÇİN REKORLAR ŞAMPİYONASI

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti.

Toplam madalya sayısı bakımında Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, altın madalya sayısında da 2 şampiyonluğun geldiği 2008 Dünya Şampiyonası'nı geride bırakarak rekor kırdı.

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, şu ana kadar 3 altın, 2 bronz madalya aldı. Günün geri kalanında 2 milli boksör daha altın madalya maçına çıkacak.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİLERİN YANINDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı salonda izledi.

Maçlardan önce Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'ne gelen Bakan Kasapoğlu, daha önceki günlerde mücadelelerini tamamlayan milli boksörler ile teknik ekibi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanında 48 kiloda altın madalya alan Ayşe Çağırır oturdu. Kasapoğlu'na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de eşlik etti.

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