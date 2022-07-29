Çaldığı motosikletle vitrine çarptı! Feci ölüm!

Sakarya'da dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi´nde kan donduran bir kaza meydana geldi.
PTT'YE AİT MOTOSİKLETİ ÇALDI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Suriyeli uyruklu 14 yaşındaki S.B.T.A., Akyazı Kaymakamlığı önünde, park halindeki PTT´ye ait motosikleti çaldı.
FIRININ VİTRİNİNE ÇARPTI
S.B.T.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki ekmek fırınının vitrinine çarptı.
KIRILAN CAMLAR BOĞAZINI KESTİ
Kırılan vitrin camının parçaları, S.B.T.A.´nın boğazını ve vücudunun çeşitli yerlerini kesti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen S.B.T.A., hayatını kaybetti.
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