İstanbul Bahçeşehir’de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın talepleri reddedildi. Ancak açılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Savcılık tarafından Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen yazılı talimatta şöyle denildi: “Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere; 12/11/2014 tarih ve sayılı ekte gönderilen raporunuza konu otopsi işlemine ilişkin aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı müteveffa Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp ivedi Cumhuriyet Başsavcılığımızı gönderilmesi rica olunur.”

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Adlı Tıp Kurumu’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi sırasında yapılan işlemlere ait çekilen fotoğraf ve videoları ivedi olarak gönderilmesini istedi.

Savcılığın bu talebi üzerine Adlı Tıp Kurumu tarafından Cem Garipoğlu’nun otopsi işlemleri sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar savcılığa gönderildi. Gönderilen kayıtlar, savcılık tarafından bilirkişiye gönderildi. Kayıtlar bilirkişi tarafından incelenerek hazırlanacak bir raporla savcılığa sunulacak. Bu incelemeyle kayıtların doğru olup olmadığı belirlenecek.

AVUKAT EPÖZDEMİR: BU ÇOK ÖNEMLİ

Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, gelinen noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Bu başvurumuz neticesinde hukuki sürecin işlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, müvekkillerimizin yanı sıra Cem Garipoğlu’nun babası da mezarın açılmasını talep ediyorken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır. Nitekim Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da başvurumuz kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırıyor. Umarım ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçek ortaya çıkar ve adalet tecelli eder.”