Çorum'daki çifte katliamdan çarpıcı detaylar! 0:00 / 0:00

DHA

Çarşamba akşamı meydana gelen olayda Gencel Kıltepe, eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen Kıltepe, otomobilden inen kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, Gencel Kıltepe, bu kez kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal Kıltepe, burada da kapıyı açan kayınvalidesini tüfekle vurdu.

Yaralanan Özçiftçi de hastaneye kaldırıldı. Serkan Özçiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özçiftçi'nin annesi Gülizar Özçiftçi de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

KULÜBEDE SAKLANDI, AKRABASINDA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Gencel Kıltepe'yi, Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakaladı. Yapılan araştırmada, Gencel Kıltepe´nin ormanlık alanda izini kaybettirip, bir süre kulübede saklandığı, köydeki akrabasının yanına gidince de yakalandığı ortaya çıktı.

KAÇIŞINI ANLATTI

Polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini öne süren Gencel Kıltepe, "Olayı gerçekleştirdikten sonra bir araçla kent merkezinden uzaklaştım. Ormanlık alana gidip burada bir kulübede saklandım. 7 ay önce eşimin başka bir erkek şahısla arkadaşlık ettiğini öğrendim, evi terk etmiştim. Bir süre beni yakınlarım arasa da telefonlara bakmadım. Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar, eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Sonra da bu olaylar yaşandı" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel Kıltepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.