Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Eğitim ve İstişare Kampı'na video mesaj ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var. Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"DİRENCE KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE VERDİK"

"Son kongrelerimizde yeni görev üstlenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını hep kadınlarımız yapmıştır. Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Eğitimden iş hayatına her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kadın kollarımızı parti teşkilatımızın üç ana omurgasından biri haline getirdik. Kadınların siyasette bu derce güçlü konuma gelmesine sergilenen dirence karşı AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizle birlikte verdiğimiz mücadele verdik.

"KADINLARA BAKIŞLARI HALA ÇARPIK VE RİYAKÂR "

Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyoruz. 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Tek bir anımızı boş geçirmememiz gereken döneme girdik. Ne kadar bizi takdir ederlerse etsinler diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, riyakar, kibirli olduğunu yaşanan pekçok örnekten sizler de görüyorsunuz. Taciz, tecavüz, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatı, belediye, meclis grubunu düzeltmek için en ufak adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir.

"İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞANLARA GEÇİT YOK"

Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son iki asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek, kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem vardır. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akamete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkardıysak, Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bu mücadeleyi de başarıyla neticelendireceğiz.

"2023 SEÇİMLERİNİ ZAFERLE SONUÇLANDIRACAĞIZ"

AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına düşmeden 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin."