Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "İnsanlık son birkaç yıldır salgınla başlayan ekonomik sorunlarla ve sıcak çatışmalarla devam eden buhranlı bir dönemden geçiyor.

Küresel sistem son 70 yılın en büyük sarsıntılarından birini yaşıyor. Soğuk savaşın bitmesi ile yeşeren umutlar son dönemde yerini tekrar endişeye bırakmaya başladı.

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, refah adalet asrı olmaktan ziyade çatışmalar çağına dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde ise dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşlanması kaçınılmazdır.

Öte yandan şu anda 70 milyon tonun üzerinde tahıl bizim ülkemiz üzerinden servis ediliyor. Türkiye yüzyılı ifademiz İnşallah hemen her alanda vücut bulup gerçeğe dönüşecektir.

Her kriz risklerle birlikte fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye reformlarla bugünlerle hazırlık yapmıştır. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, insanımızın neyi talep ettiğine baktık.

Gençlerimizin yükseköğretime ulaşması için de devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Geçenlerde uluslararası finansçılarla da bir toplantı yapıldı. Orada Türkiye'nin alt yapısını tamamladığını söylediler. İnşallah Karadeniz'den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Bizim 2 tane sismik araştırma gemimiz, 5 tane sondaj gemimiz var. 12 bin metreye kadar kadar sondaj yapabiliyorlar.

Geçmişte kılık kıyafet yasaklarından, ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı. Bunları yaşadık. Diyorlar ki hak ve özgürlük. Uygulamayı gösterin bize. İkna odaları vardı.

Ama şimdi bunlardan artık sıyrıldık. Şimdi özgürlük var, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık. Ayrıca harçları da biz kaldırdık.

Başörtüsü konusunu da çözüme kavuşturduk. Bunu anayasal güvence altına alma teklifimizi Meclis'e getireceğiz, hadi bakalım. Adalet Bakanımız Kabine toplantısında sunacak. Samimiyseniz görelim."