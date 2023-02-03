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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Restorasyonu Tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Sultanbeyli ilk yapılaşma dönemlerinde sağlıksız bir şehirleşme örneklerinden biri haline gelmişti.

Biz belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Sultanbeyli'deki sorunları çözdük. Artık 350 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en cazip ilçelerinden biri haline geldi.

Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacağız diyen kimdi. Bu CHP'ydi. Fatih bir çağı kapatıp yeni bir çağı açtı."