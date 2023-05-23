Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; Malatya'nın has evladı özellikle demokraside kazanımlar elde etmiş 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.

"DAHA FAZLA ESER VE HİZMET ÜRETECEĞİZ"

Pazar akşamı İnşallah yeni bir zaferle sandıktan çıkıyoruz. Malatya terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Bay bay Kemal talimatı kimden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor.

Malatyalı sandıklara koşarak, geleceğine, demokrasisine, milletin adamına ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Malatya önümüzdeki dönemde 5 milletvekili ile temsil edilecek. Ancak daha çok çalışacağız, daha çok ter dökeceğiz, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.

"YÜREKLERİMİZDEKİ ACI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. Milletvekilliği seçiminde çok büyük bir önem gösterdiniz. İradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz. Eserler yarım kalmasın diyeceksiniz 28 Mayıs'ta. Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. İşte onu biz SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçimi ve 15 mağlubiyeti var. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. İnşallah sizlerden yine bir rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız?

Asrın felaketinin neden olduğu acı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki bana bir resmi rakamı getirin dedim. Aldığım netice şu; şu anda alanda 50 bin kişi var.

KALICI KONUTLARIN TESLİM TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı. "

Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşası başladı. Ekim ve kasım aylarında kalıcı konutların teslimine başlamayı planlıyoruz.

Yarınlardan umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Bizler nice ihanetleri püskürtmüş bir milletiz. Zalimlere teslim olmadık. Siyasi tercihleriniz ne olursa olsun biz Cumhur İttifakı olarak her zaman sizlerin yanınızdayız.

Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki duanızı eksik etmeyin. Bu sene maalesef ki kayısıyı dolu vurdu. İktidar olarak bilesiniz ki yanınızdayız. "

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emir'in ölümüne neden olan köpeğin sahibi, ağır cezada yargılanacak
GÜNDEM Emir'in ölümüne neden olmuştu... Ağır cezada ...
Son dakika haberler: Sanlı Ergin'i kaybettik, Sanlı Ergin, gazeteci Sanlı Ergin vefat etti
GÜNDEM Sanlı Ergin'i kaybettik
Sahte ilanla dolandırıcılığa 10 gözaltı
GÜNDEM Sahte ilanla dolandırıcılığa 10 gözaltı
Son dakika haberi: Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
GÜNDEM Silivri'de tarlaya gömülmüş 3 ceset bulundu!
Çatıdan üzerine düşmüştü, 5 gün sonra öldü
GÜNDEM Çatıdan üzerine düşmüştü, 5 gün sonra öldü
Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor
GÜNDEM Su baskınları ve dolu yağışları riski sürüyor!
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklaması: Sığınmacılar 2 yıl içinde... - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Hatay'da: Siyaset ...
Sağanak yağış araçları tarumar etti! Tarsus'ta inanılmaz görüntüler... - Haberler
GÜNDEM Sağanak nedeniye araçlar sular altında kaldı!
Bakan Özer: Öğretmenlerin 19-23 Haziran'daki yıl sonu mesleki çalışmaları, uzaktan eğitim yoluyla yapılacak
GÜNDEM Bakan Özer: Öğretmenlerin yıl sonu mesleki ...
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında tahliye! - Güncel haberler
GÜNDEM 8 yaşındaki çocuğa bıçaklı gasp iddiası davasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.