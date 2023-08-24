Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerle ilgili adım atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gerekli adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi. Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor. Emlak piyasası da dengeye kavuşacak" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Açıklamasında, "Halka hizmeti hakka hizmet gören bir anlayışla İnşallah yol ve dava arkadaşlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk" diyen Erdoğan, muhalefete eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: "Seçimler aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçıları sürüyor. Muhalefet cenahında ise hemen hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Pandoranın kutusu açıldıkça meydanlarda siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Ortaya çıkanlar buz dağının sadece görünen yüzü. Asıl skandallar ortaya çıkmadı. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır."

"DEPREMLERİN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımız şu soruları merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlık vaadiyle gittiniz. Terör örgütünün siyasi uzantısına ne vadettiniz. Seçim gecesi kazanıyoruz oyununu neden oynadınız. Devletimizin kurumlarını neden itibarsızlaştırmaya çalıştınız."

Konuşmasında deprem felaketine de değinen Erdoğan, "Depremlerin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Enflasyonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Otomobil piyasasında fiyatlar düşüyor. Emlak piyasası da dengeye kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi.