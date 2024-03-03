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        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Sivil Toplum Kuruluşları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:43
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        Erdoğan'dan fiyat istikrarı mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        "Çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık. Enflasyon tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan bir husustur. Büyüme rakamlarında AB'nin ilk sırasında yer aldık. Yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların sonuçlarını olumlu olarak hissetmeye başlayacağız. "

        "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir"

        "Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız"

        "14-28 Mayıs seçimleriyle ülkemizi hedef alan senaryoları yırtıp attık. Afetlere hazırlığımızı süratle tamamlamalıyız. Ülkemiz altın değerinde bir 5 yıl daha kazanmıştır, bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız."

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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