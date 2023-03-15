Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine yönelik "Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "NATO üyeliği için süreç ne ise onu yürüteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" diye ekledi.

İSVEÇ BAŞBAKANI "ÜYELİK AYRI ZAMANLARDA OLABİLİR" DEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.

Kristersson, Finlandiya'nın NATO'da olmasıyla İsveç'in de daha güvende olacağını da ifade etmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.