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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Geçtiğimiz yıl milletimizin takdirine sunduğumuz yargı reformu strateji belgemizi bu sürecin önemli halkalarından biri olarak görüyorum. Dün gece kabul edilen söz verdiğimiz hususlardan biriydi. Sistemin işleyişini hem mağdurlar, hem suçlular için adil hale getirmeyi amaçladık. Bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor.

Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında, kamu vicdanını dikkate alarak hazırlanmıştır. İhtisaslaşmanın önü açılmıştır. Aynı kişilerin yeniden suç işlemelerine engel olunması hedeflenmiştir. İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk, yaşlı, hasta, yeni doğum yapmış kadınlar için insani yaklaşım gerçekleştirilmiştir.

Çok sayıda hükümlü cezaevinden çıkabilecektir. Bu vatandaşlarımıza devletin ve toplumun kendilerine olan güvenlerini boşa çıkarmayacaklarına inanıyoruz. Salgın tehdidine karşı tüm tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum. Bu insanların salgına yakalanmamaları için her önlem alınıyor.

Yeni infaz düzenlemesinin hayırlı olmasını diliyorum."