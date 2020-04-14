Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışında kaldı.. Teklife göre, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. "Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar" kapsam dışında kaldı.

DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YIL OLARAK UYGULANACAK

Açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalanların cezaları denetimli serbestlikte infaz edilecek.30 mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak.

70 YAŞINI BİTİRMİŞ HÜKÜMLÜLERDE 4 YIL OLACAK

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.

Açık cezavinde bulunanlar koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. Bu süre Adalet Bakanlığı tarafından 2’şer ay olmak üzere 3 kez uzatılabilecek.

CEZALARI ARTTIRILAN SUÇLAR DÜZENLEMEYE GİRDİ

Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar artırıldı...

Kadın hükümlüler doğum yaptıkları sürenin üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. Kaçakçılıkla mücadele kanunu'nu kapsamında, kaçakçılığa konu olan eşyanın değerine göre ceza verilecek.

45 BİN KİŞİ TAHLİYE 45 BİN İSE AÇIK CEZA EVLERİNE

Tekliften 115 bin hükümlünün faydanlanması bekleniyor. bunların 45 bini tahliye olacak. 45 bini ise koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilecek.. ayrıca 15 bin kişi de kapalıdan açık cezaevine geçiş yapacak..