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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e telefon
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e telefon
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimden zaferle çıkan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

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