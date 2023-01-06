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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

-Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz.

-Sanayi devrimi ve teknoloji devrimi insanların hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın, toprak hala hayat kaynağı olarak önemini koruyor.

'İNSANLIĞI BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK'

-Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden, geleceği ihmal etmiş demektir.

-Türkiye olarak yürüttüğümüz çok yönlü diplomasiyle tahıl sevkiyatının başlamasını sağlayarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük.

-Tarlasını en modern ekipmanlarla üreten çiftçimizle bu ekipmanları üreten ve satan firmaları ayrı tutmuyoruz.

-Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan sistemi bir bütün halinde geliştirecek adımlar atıyoruz.

-Özellikle gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz.

-Sadece Ziraat Bankamız aracılığıyla kullandırdığımız 237 milyarlık kredi miktarının yerine ulaştığını görüyoruz.

-Toprağı aşkla, sevgiyle işleyen 1 milyonu aşkın çiftçimizin bu kredileri üretime dönüştürdüğünü ve emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz.

-Tarım arazilerinin toplulaşmasından, sulama tesisleri yapımına, mera korunmasına kadar her alanda hedef büyütüyoruz.

-Her karış toprağın en yüksek verimle ekilmesi ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılıklarını alabilmesi için çalışıyoruz.

DESTEK KREDİLERİ

-Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başı 250 bin TL’ye kadar yıllık faiz 9.75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

-Tarımsal KOBİ kredisi; Üst limiti 15 milyon TL, devlet tarafından ödenen kısmı dışında kalan oranın yıllık faiz oranı yüzde 4.75. Yatırım kredilerinde 10 yıla kadar vade uygulanabilecektir.

-Tarım borç transferi kredisi, üst limiti 5 milyon TL yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır. Başka bankalardan yüksek krediler kullanmış çiftçimizi Ziraat Bankamızda uygun faiz oranlarıyla kredi ile kapatmalarını sağlayacağız.

-Ziraat Bankası’nın Genç ve kadın çiftçi kredilerini 500 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkartalım diyorum.

-Türkiye Yüzyılı’nın başlıklarından bir tanesi de ‘Üretimin Yüzyılı’dır.

-Dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz, şuradaki buluşmamızın hasılasının yanına bile yaklaşamazlar.

-Üretmek için ter dökmek lazım. Başarı kazanmak için tecrübe ve hazırlık lazım.