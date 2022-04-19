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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'de İsrailli radikal gruplar ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar ele alındı. Erdoğan görüşmede, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog ile görüşmelerinde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede, ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dahil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesinin kendilerini üzdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır. Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.

Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz."

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