Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede yerel seçimler için yol haritasının ele alınması bekleniyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşme yapacağını söyledi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile görüşecek misiniz?" sorusuna, "Biraz sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile bugün saat 15.30'da bir görüşme gerçekleştirecektir. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacaktır" denildi.