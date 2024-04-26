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        Haberler Dünya Amerika Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Cumhurbaşkanımızın 9 Mayıs günü ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle, her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyalog devam edecektir.

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 23:01 Güncelleme: 26.04.2024 - 23:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyareti ertelendi.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

        Keçeli ayrıca, Türkiye ve ABD arasında üst düzey diyaloğun devam edeceğini vurguladı.

        NE OLMUŞTU?

        26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın konuğu olarak Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. Dün akşam bazı haber sitelerinde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin planlamış bir şey yok" dediği iddia edilmişti.

        Bu iddiaların ardından Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini söylemişti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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