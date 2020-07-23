Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmadı.

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edildi, halen 226 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 247 olacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Zorlu Topaloğlu, Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.