MİT, 2007 yılında Dağlıca köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı komando taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın'ı Suriye'nin Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Geçmişte Türkiye’de terör örgütü PKK adına güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırıda yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına sözde Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın’ı an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Taşkın’a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı.

MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın’ı etkisiz hale getirdi.