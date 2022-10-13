Dalaman'dan Manchester'a giden uçak zorunlu iniş yaptı 0:00 / 0:00

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Muğla'nın Dalaman ilçesinden kalkan yolcu uçağı bomba paniğiyle zorunlu iniş yapmak durumunda kaldı.

Manchester Havalimanı'na TSİ 23.40'ta inmesi gereken Jet2 Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba tehdidi sebebiyle güney bölgesindeki Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak 23.20'de iniş yaptı.

Yolculuğun bir bölümünde uçuşa iki Eurofighter Typhoon jeti eşlik etti.

Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar bir süre için durdurulurken, yolcu uçağı bomba imha ekipleri tarafından arandı.

Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı."