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Son dakika haberi Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu!

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanı seçildi. Danıştay’ın 24. başkanı olan Yiğit 4 yıl bu görevi sürdürecek.

Danıştay

Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

1965 Zonguldak Alaplı doğumlu olan Zeki Yiğit, 197 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Genel Kurulunca 22 Ocak 2013’te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen Yiğit bu görevini Ocak 2020’ye kadar sürdürdü. Yiğit ve evli ve dört çocuk babası.

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