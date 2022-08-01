DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kararı Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.

TBMM Karma Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alındı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.