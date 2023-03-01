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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEAŞ'ın sözde kadısı İstanbul'da yakalandı!
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Son dakika haberi DEAŞ'ın sözde kadısı İstanbul'da yakalandı!

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika: DEAŞ'ın sözde kadısı İstanbul'da yakalandı!
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İHA

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ta üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda DEAŞ içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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