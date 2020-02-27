Son dakika haberi! 'Define var' diye türbeyi kazdılar!

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Kentte merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlendi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 adet detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.