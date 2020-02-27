Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! 'Define var' diye türbeyi kazdılar!

'Define var' diye türbeyi kazdılar!

Batman’da akılalmaz bir olay yaşandı. Yatır olarak bilinen yerde define var söylentisi üzerine kaçak kazı yapıldı. Kazı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı

Batman define
HABERTURK.COM

 

Kentte merkeze bağlı Karayün köyü sınırları içerisinde yatır olarak bilinen bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan alana operasyon düzenlendi.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından kaçak kazı alanında yapılan aramalarda 2 adet detektör, kazma, kürek ve jeolog kazı çekici ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan 4 şüpheli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Evlerden motorlu testere, kaynak makinesi çalan hırsız yakayı ele verdi
GÜNDEMBalıkesir'in 'testere' hırsızı yakalandı
METRODA TACİZ! Pendik'teki metro tacizcisi yakalandı!
GÜNDEMPendik'teki metro tacizcisi yakalandı!
Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib mesajı: Hazırlıklarımız tamam
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İdlib mesajı: ...
Son dakika haberleri... İzlerken kanınız donacak! Patron vahşeti kamerada
GÜNDEMİzlerken kanınız donacak! Patron vahşeti
Kadir Şeker davasıyla ilgili Özgür Duran'ın ailesinden flaş açıklama! - Haberler
GÜNDEMKadir Şeker davasında yeni açıklama!
Son dakika haberi! İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli davasında flaş gelişme
GÜNDEMİSMEK davasında flaş gelişme!
En YENİ resimli Regaip Kandili mesajları kısa, öz ve anlamlı... Hayırlı Kandiller mesajları
GÜNDEMEn güzel kısa ve öz Regaip Kandili mesajları
Son dakika haberi! HDP önündeki 2 aile daha evladına kavuştu!
GÜNDEMDiyarbakır'da çifte sevinç!
SON DAKİKA İĞRENÇ ŞANTAJ! Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama
GÜNDEMÇıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama!
Son dakika haberi! Kupa davasında verilen cezaya onama!
GÜNDEMKupa davasındaki cezaya onama!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X