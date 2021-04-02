Deniz Kuvvetleri ve Emniyet'te FETÖ operasyonu! 66 gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Emniyet'te FETÖ operasyonu! 66 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Diğer yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Deniz Kuvvetleri ve Emniyet'te FETÖ operasyonu! 66 gözaltı kararı
Deniz Kuvvetleri ve Emniyet'te FETÖ operasyonu! 66 gözaltı kararı
0:00 / 0:00
DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 34, Emniyet yapılanması içerisinde yer alan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında terör örgütü ile iltisakı ve irtibatı belirlenen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; daha önce görevden ihraç edilmiş 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 32 GÖZALTI KARARI

Yine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunduğu, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları belirlendi. 7'si ByLock kullandığı tespit edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6'sı 1'inci sınıf, 2'si 3'üncü sınıf, 2'si 4'üncü sınıf emniyet müdürü, 1'i emniyet amiri, 9'u komiser, 5'i komiser yardımcısı, 7'si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2 Nisan Marketler kaça kadar açık? Market saatleri yine değişti! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarketlere mesai saati değişikliği
ORTAK FLÜT 14 POZİTİF! Son dakika: 5 çocuk ortak flütü kullandı 14 kişi pozitif!
GÜNDEMŞoke eden olay! Ortak flüt 14 pozitif!
Artvin'deki yangın faciası gün ağarınca belli oldu
GÜNDEMArtvin'deki facia gün ağarınca belli oldu
KANLI GECE| Son dakika: Silahlı bıçaklı kavga! 2'si ağır 6 yaralı
GÜNDEMÖlü ve yaralılar var! Kanlı eğlence!
İzmir Kordonboyu'nda denizde cansız beden bulundu
GÜNDEMİzmir'de denizde cansız beden bulundu
Türkiye koronavirüs risk haritası 2 Nisan! İl il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları! Sosyal yardım parası için başvuru sayfası
GÜNDEM1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları
Genç kadın 3. kattan düştü
GÜNDEMGenç kadın 3. kattan düştü
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazı kılınışı anlatımlı
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır?
2 Nisan Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEMCuma Hutbesi 2 Nisan 2021