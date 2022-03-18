Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çarşamba Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesinin ardından Perşembe Ukrayna'ya geçmişti.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, buguün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefonda konuştu. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.

İKİ BAKAN DÜN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bakan Çavuşoğlu, dün Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin ardından da mevkidaşı ile birlikte önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Zelenskiy ile telefonda görüştü, Bugün Türkiye saati ile 16'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü" demişti.

Çavuşoğlu ayrıca "Kolektif güvenlik anlaşması konusunda Ukrayna'nın bir teklifi oldu. P5 artı Türkiye ve Almanya olarak. Dün Moskova'da yaptığım temaslarda Rusya Federasyonu'nun buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm. Tabi burada önemli olan her iki tarafın yanı sıra halklarının da kabul edebileceği bir mutabakata varılması. Bu konularda anlaşma olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Biz Putin'le de temasımızı sürdürüyoruz böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Görüşme için bir tahminde bulunmak zor çünkü iki liderin de hazır olmaları lazım. Tarihi onlar belirleyecek." ifadelerini kullandı.