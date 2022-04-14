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Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin insan hakları raporuna tepki
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin insan hakları raporuna tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin insan hakları raporuna tepki
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 Türkiye İnsan Hakları Raporu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nda Türkiye hakkında yer alan iddiaların talihsizlikle karşılandığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD’nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Raporda, PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.


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