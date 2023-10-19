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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden Gazze'den tahliye açıklaması

        Dışişleri'nden Gazze'den tahliye açıklaması

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız "Dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Gazze'den tahliye talebi iletti. Bunlardan 322 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:35
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        Dışişleri'nden Gazze'den tahliye açıklaması
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        TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibarıyla 700 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini açıkladı.

        Yıldız açıklamasında "Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli. 55'i kurum personeli" ifadelerini kullandı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da geçtiğimiz haftalarda Mısır ziyareti sırasında gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İsrail'deki tahliyelere ilişkin "Tahliyeler konusunda şimdilik şunu söyleyebilirim: Yine Mısır makamlarıyla ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın işbirliği içeresindeyiz. İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunlardan 30’unun tahliyesini başardık. Ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız hali hazırda devam etmekte. Bunların listesi gerek İsrail tarafında, gerek Mısır tarafında ilgili makamlara verildi. Çalışmalarımız bu nokta da devam ediyor" demişti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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