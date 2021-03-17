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Son dakika haberi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, taburcu oldu

Son dakika haberi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş taburcu oldu
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Hastanedeki tedavisi tamamlanan Erbaş, sosyal medya hesabından, teşekkür mesajı yayımladı. Tedavi sürecinde geçmiş olsun dileklerini ileten, dua eden, yanında olan herkese teşekkür eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin, milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah."

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