Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca "YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.495) personel [(100) operasyonel tim] görev alıyor.
Yıldırım (1-2-3-4-5-6) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (31) terörist etkisiz hale getirilmiş, (48) mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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