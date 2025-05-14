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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu ifade verdi | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu ifade verdi

        İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle ifade verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:52
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        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
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        İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında görevden alınan Ekrem İmamoğlu hakkında, Terör Suçları Bürosu’ndaki savcılara yönelik ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre İmamoğlu soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

        CEZAEVİNDE SEGBİS İLE İFADE VERDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 23 Mart'ta verdiği ifadesinde Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli iki Cumhuriyet Savcısı hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        İmamoğlu bugün tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla ifade verdi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #son dakika
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