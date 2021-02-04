Tesl ve SpaceX CEO'su Elon Musk geçen hafta olduğu gibi yine Twitter üzerinden Dogecoin paylaşımı yaparak kripto paranın sadece 1 saatte yüzde 40 yükselmesine yol açtı.

Musk önce aya giden bir roket resmi paylaştı ve altına 'Doge' yazdı.

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Ardından Aslan Kral'dan bir sahneye kendisinin ve Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi köpeğin yerleştirildiği bir görseli paylaşarak 'Bir şey değil' ifadelerini kullandı.

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Musk'ın Dogecoin'le ilgili paylaşımları bununla sınırlı kalmadı. Musk Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu ifade etti.

— Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Bu paylaşımlarla Dogecoin'in günlük yükselişi yüzde 75'i aştı. Dogecoin son 1 ayda önce Reddit kullanıcılarının organize bir şekilde yaptığı alımlarla, ardından Elon Musk'ın verdiği desteklerle yükselişe geçmiş durumda. Ancak yatırımcıların bugünkü gibi olağanüstü fiyat hareketlerinde çok dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin geçen haftasonu Dogecoin fiyatı birkaç saat içinde yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.

ETHEREUM'DA YENİ TARİHİ ZİRVE

Bu arada piyasa değeri bakımından en popülerr ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 8'e yakın bir yükselişle 1.689 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Özellikleri bakımından Ethereu'un rakibi olarak görülen Polkadot'taki yükseliş ise yüzde 19'u buldu.

Bitcoin ise bugün yüzde 5'e yakın yükselerek yeniden 38 bin dolara yükseldi.