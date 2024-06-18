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        Son dakika haberi Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 22:38 Güncelleme: 18.06.2024 - 22:59
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        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Paşinyan'ı gelecek Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti.

        Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi.

        Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

        İki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret eden Erdoğan ve Paşinyan, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti.

        Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti ve bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldı.

        İKİ LİDERDEN NORMALLEŞME VURGUSU

        İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletmiştir. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir. Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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