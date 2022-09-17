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Haberler Gündem Son dakika... Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesi olan 4.9'luk bir deprem meydana geldi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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Son dakika haberi Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" dedi

Son dakika... Erzurum'da merkez üssü Çat ilçesi olan 4.9'luk bir deprem meydana geldi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.


Fotoğraf: AA

BİNGÖL'DE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem Bingöl’de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü Erzurum’un Çat ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bingöl merkezde ve özellikle Çat ilçesine sınırı olan Karlıova ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar korku içerisinde kendini dışarı attı.

Fotoğraf: İHA

"HERHANGİ CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Saat 23.30’da merkez üssü Erzurum Çat olan ve il merkezimizde hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır” denildi.

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