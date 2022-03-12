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Son dakika haberi Erzurum'da deprem

AFAD verilerine göre Erzurum Çat'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Erzurum'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son
Erzurum'da deprem
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İHA

Erzurum’un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.


Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi, Çat ilçesinde herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.


Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, depremin ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.


Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medyadan, “Merkez üssü Çat ilçemiz olan ve şehir merkezimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim, bizleri her türlü afetten korusun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz” notunu paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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