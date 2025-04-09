Antalya'da yürek yakan olay dün sabaha karşı saat: 04.00 sıralarında yaşandı. Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde, bir apartmanın 4. katında oturan ve yoğun bakım uzmanı olarak Kepez Devlet Hastanesi'nde çalışan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ'ın telefonu çaldı.

UYANDIRMAMAK İÇİN BALKONA ÇIKTI AA ve İHA'daki haberlere göre hastaneden gelen bu telefonu açmak ve evde uyuyan eşiyle çocuklarını uyandırmadan konuşmak için Oğrağ, evlerinin balkonuna çıktı.