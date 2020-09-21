Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Eski başkanın tartışması cinayetle bitti
ABONE OL

Eski başkan tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

Sinop eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in, Atıf Argun ile tartışması kanlı bitti. Kent merkezinde meydana gelen olayda, Yılmazer, tartıştığı şahsı tabancayla tabancayla yaraladı. Kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı. Argun, sabah saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

sinop
İHA

Sinop eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı Atif Argun'u tabanca ile ağır yaraladı. Argun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Sinop eski Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a kurşun yağdırdı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kanlı tartışmada Yılmazer de elinden yaralandı.

Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Atıf Argun, tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

8 yıl önce kaçırılıp iple boğulmuştu! Hatice'nin ahı!
GÜNDEM8 yıl önce kaçırılıp iple boğulmuştu! Hatice'nin ahı!
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk sınav sonuçları tarihi MEB
GÜNDEMBursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek? MEB son dakika haberleri
GÜNDEMMEB son dakika okullar ne zaman açılacak?
Koronavirüsün hiçe sayıldığı halaylı düğüne 13 bin lira ceza!
GÜNDEMYine 'Korona' halayı! Yine para cezası! Bu inat ...
Kademeli yüz yüze eğitimin ilk gününde okul servislerine denetim
GÜNDEMİstanbul'da okul servislerine denetim
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
GÜNDEMSamsun'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı kararı
Yağışla kayganlaşan yolda takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
GÜNDEMKaygan yolda takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Son dakika! İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı! İşte İstanbul trafiğinde son durum - Haberler
GÜNDEMKademeli mesai başladı! Trafikte son durum
CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu
GÜNDEMCHP Sözcüsü Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun haftası! Kabine, MKYK ve MGK toplantıları var - Haberler
GÜNDEMKabine toplanıyor! Sıcak başlıklar...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X