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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Afyonkarahisar'da genç adam ev sahibini öldürüp canına kıydı! - Güncel haberler

        Ev sahibini öldürüp canına kıydı!

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 29 yaşındaki Taner C., annesiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği ev sahibi 65 yaşındaki Yüksel Korkmaz'ı tabancayla öldürüp hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:42
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        Ev sahibini öldürüp canına kıydı!
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        Afyonkarahisar'da olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde Taner C. (29), annesiyle ilişki yaşadığı iddia edilen, aynı zamanda ev sahibi olan Yüksel Korkmaz (65) ile dün saat 21.30 sıralarında tartıştı.

        ÖNCE EV SAHİBİNE SONRA KENDİNE ATEŞ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmanın ardından Taner C., tabancayla önce Yüksel Korkmaz'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Yüksel Korkmaz ve Taner C. kanlar içinde yere yığıldı, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İncelemede, Yüksel Korkmaz ile Taner C.´nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #afyonkarahisar
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