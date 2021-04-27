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Son dakika haberi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın!

Arnavutluk'ta Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA! Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve baskın! Gözaltına alındılar - Haberler
HABERTURK.COM / DHA

Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de, yurt dışına kaçtı. 700 bin üyesi olduğunu açıklayan Thodex'in sistemini kapatan sahibi Özer'in yaklaşık 391 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. İlk tespitlere göre Thodex’te 150-300 milyon arası bir bakiyeden bahis edilirken şirketin uluslararası istatistik sitelerinde 16 Nisan'da işlem hacimlerinin 1.4 milyar dolarları görmesi kaybolan rakamın çok daha yüksek olabileceği şüphesini doğuruyor. Zira mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç’ın hesaplama ve iddiasına göre bu tutar 2 milyar dolarları buluyor.

DHA'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildi. Özer'in iadesi için girişimlerde bulunulurken, yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla 4 teknik ekip kuruldu.

SAKLANDIĞI EVE BASKIN

Bu kapsamda Arnavutluk'ta Özer'in yakalanması için çok sayıda baskın düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurduğu teknik ekiple işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Özer'i, Arnavutluk'ta havalimanında karşılayan 2 kişi tespit edildi. Kimlikleri saptanan bu kişilerin oturduğu eve baskın düzenlendi.

Özer'i evde sakladığı değerlendirilen Arnavutluk vatandaşı 2 kişi, polis operasyonunda gözaltına alındı. 2 kişinin, Özer'i Arnavutluk'ta havalimanında karşılayıp, saklanmasını sağladığı öğrenildi. Özer'in yakalanması için çalışmaların yürütüldüğü, çemberin daraldığı bildirildi.

4 AYRI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan Özer'in yakalanması için Tiran'da 4 ayrı adrese baskın düzenlendiği öğrenildi. Bu kapsamda da iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan birinin, Özer'in Tiran'a geldiği andan itibaren yakınında olan şahıslardan biri olduğu, diğerinin de Özer ile iki ayrı mekanda görüntülendiği belirtildi. Bir Arnavutluk vatandaşının da arandığı ve bu kişinin Özer ile bir telefon görüşmesi yaptığı da ifade edildi.

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