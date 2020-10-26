Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetim ile aralarında bir sıkıntı olmadığı yönünde paylaşımda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasında bir araya gelen Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yönetimle aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "Her şey yolunda" mesajına yer verdi.

Abdurrahim Albayrak ise yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

— Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" ifadelerini kullanmıştı.