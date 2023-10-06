Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.
Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
SALON: Yoyogi National
HAKEMLER: Tibor Zsolt Mezoffy (Macaristan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)
TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)
FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)
SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8
SÜRE: 2 saat 8 dakika