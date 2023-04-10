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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gabonlu Dina'nın ölümünde flaş tutuklama!
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Son dakika haberi Gabonlu Dina'nın ölümünde flaş tutuklama!

Karabük' te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 4. kez gözaltına alınan Dursun Acar'ın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi

Son dakika: Gabonlu Dina'nın ölümünde flaş tutuklama!
DHA

Karabük'te Filyos Çayı´nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga´nun (17) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 3 kez gözaltına alınıp, savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve mahkemenin 3 kez serbest bıraktığı Dursun Acar, 4´üncü kez gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Ibouanga´nun Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dina'nın ölümünden önce otomobiline bindiği Dursun Acar da geçtiğimiz hafta içinde 3 kez gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuklama talebiyle 3 kez mahkemeye sevk edilen Dursun Acar mahkeme tarafından 3'ünde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4'ÜNCÜ KEZ GÖZALTI

Dursun Acar'ın yeniden serbest kalmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Acar, itiraz üzerine savcılığın talimatıyla polis tarafından 4'üncü kez gözaltına alındı. Olayla ilgili yeni bir delil bulunduğu iddia edilirken Dursun Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandığı belirtildi.

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